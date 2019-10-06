李佳芬：很多人抱著我 第一件事就是掉眼淚 19:112019/10/06 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜妻子李佳芬。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李佳芬：很多支持者抱著我 第一件事就是掉眼淚 藍營最強母雞來了，新北媳婦李佳芬6日再次代夫出征，這一回來到全台最大票倉新北市，這裡有400萬票，原定6小時走訪新北9個行程，但因為人氣實在太旺，硬是被加到14個行程，而不管走到哪，都擠爆庶民支持者，替韓國瑜大力助攻2020。 李佳芬說，很多支持者抱著她，第一件事就是掉眼淚，她只能安慰大家，不要哭，不要難過，黑暗總是會過去，人生就是這樣，再辛苦的路，走過來就是我們的！ (中時電子報) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #李佳芬 也許您會感興趣 推薦閱讀 別栽贓！韓競辦駁斥曾說五月天用善款辦演唱會 16:012019/10/02 政治 韓國瑜滅頂？趙少康：民調不一定準 20:582019/10/03 政治 做自己 韓國瑜絕地重生 04:102019/10/04 時論廣場 當著李佳芬面 韓粉會長嗆高雄市民 14:072019/10/04 政治 韓國瑜的副手確定了？周錫瑋親自回應了 14:102019/10/04 政治 韓國瑜民調低是假的？黃暐瀚這樣看 14:362019/10/04 政治 韓民調低 曾挺綠高雄滷肉飯老闆娘曝基層心聲 17:202019/10/04 政治 李艷秋： 韓國瑜問題在於「討厭度」領先 17:472019/10/04 政治 把這些人找回來 趙少康：韓國瑜就當選了 23:382019/10/04 政治 百日維新 韓國瑜爭取郭粉 04:092019/10/06 時論廣場 政治熱門新聞 人心思變! 林國慶公布對決陳明文民調 - 政治 開戰？她暗嗆陳菊2句話 被網友讚爆 - 政治 蔡壁如群組貼文嗆蔡英文論文門國恥 游淑慧報警 - 政治 馬、蔡論文差別在哪？ 馬英九一出口眾人笑翻 - 政治 看不下去了！挺韓大將竟罕見質問韓國瑜？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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