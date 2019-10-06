李佳芬：很多支持者抱著我 第一件事就是掉眼淚

藍營最強母雞來了，新北媳婦李佳芬6日再次代夫出征，這一回來到全台最大票倉新北市，這裡有400萬票，原定6小時走訪新北9個行程，但因為人氣實在太旺，硬是被加到14個行程，而不管走到哪，都擠爆庶民支持者，替韓國瑜大力助攻2020。

李佳芬說，很多支持者抱著她，第一件事就是掉眼淚，她只能安慰大家，不要哭，不要難過，黑暗總是會過去，人生就是這樣，再辛苦的路，走過來就是我們的！

(中時電子報)