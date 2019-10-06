百歲奶奶在家人的攙扶下贈送李佳芬一盆的「果凍」、「蒜頭」；百歲奶奶表示，這有象徵「凍蒜」涵義（戴上容攝）

80歲的郭奶奶不斷回以「感謝、感恩」（戴上容攝）

國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬以「新北媳婦」身分代夫出征，下午前進綠營大票倉三重區搶票，在新北市國民黨部主委李乾龍安排下，李佳芬先到三重製作便當並探視80歲郭奶奶，再拜訪101歲人瑞李奶奶，親民表現一路獲得民眾肯定與支持。

李佳芬在三重著名「五燈獎豬腳飯」熟練做完便當後，就趕往三重文化北街探視獨居長者，李一下車就先和菜包攤販問好，買了幾顆5元的菜包步行至狹小巷弄的長者住家。

進到長者住處，李開心將菜包和熱騰騰的飯盒打開和跟奶奶分享「這是我自己做的喔，希望您吃得健康、快樂。」；80歲的郭奶奶不斷回以「感謝、感恩」，李佳芬說「希望社會各界能多做善事，社會上大家互相幫助，有能力的人多做一點，大家有錢出錢、有力出力，讓這個社會更和諧。」

李佳芬接著趕往探往三重百歲人瑞，向她請教日常養生之道外，並稱讚家人對奶奶完善的照顧，李佳芬充滿感恩說「希望所有長者們都能和奶奶一樣獲得妥善的照顧，大家一定要發揮『老吾老以及人之老』的精神，幫助長者有好的生活品質。」

百歲奶奶在家人的攙扶下贈送李佳芬一盆的「果凍」、「蒜頭」；百歲奶奶表示，這有象徵「凍蒜」涵義，祝福國民黨總統候選人韓國瑜能夠高票當選，李佳芬也暖心回以擁抱，感謝奶奶的支持。

(中時 )