警政署長陳家欽說，警察是維護社會安定最重要的力量，無時無刻守護人民生命身體財產安全。（警政署提供／胡欣男台北傳真）

警政署、警察廣播電台為響應社會公益，彰顯警察為民服務精神，增進警民良好互動，適時結合犯罪預防、交通及婦幼安全宣導，6日與慈善公益團體，共同於台北文創大樓前，舉辦「愛在每一個角落．慈善園遊會」，除邀社福團體義賣，警方也規畫預防犯罪、交通、婦幼安全宣導攤位。警政署長陳家欽致詞表示，警察是人民保母，參與公益活動不遺餘力。

財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會(簡稱張媽媽慈善基金會)、財團法人日月光文教基金會，今天與警政署、警廣，於台北文創大樓文化廣場舉辦「愛在每一個角落．慈善園遊會」，邀請國內20多個主要社福團體擺設攤位熱情參與，提供美食、商品義賣，警政署也規畫犯罪預防、交通及婦幼安全宣導等攤位。

活動現場出動警用重型機車、警察大頭娃娃，希望透過與民眾互動，讓民眾深入了解警察維護治安、交通的努力與用心。

陳家欽表示，警政署對於社會公益活動的響應及參與，向來不遺餘力，積極提升為民服務，讓民眾感受警察的溫暖。他說，警察是維護社會安定最重要的力量，無時無刻守護人民生命身體財產安全。

據警政署調查，在樣本數高達2萬7千份的大型民調，超過8成民眾對於晚上單獨外出活動覺得安全，民眾安全感是歷史新高。此外，中正大學也針對民眾對警察維護治安工作的滿意度，進行民調，達到史上最高的77.5％，顯見警察在治安維護工作的努力，獲得民眾高度肯定支持。

(中時 )