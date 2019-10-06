台中市政府觀光旅遊局投入2400萬元，首度全面整修可遠眺台中市壯麗景致的鐵砧山雕塑公園，將步道及草坪重鋪、新建勾月表演場並彩繪太陽之門廣場，讓公園重燃新生命。觀旅局表示，整修工程於去年12月開工，至今年8月30日重新開放後，每逢假日都吸引大批遊客，期盼公園能成為海線觀光亮點，帶動觀光經濟。

觀旅局指出，鐵砧山位於台中市大甲區及外埔區一帶，山頂地勢平坦，遠望形似鐵匠打鐵用的鐵砧，民國87年由地方熱心人士捐贈十件雕塑品，使公園成為充滿人文藝術氣息的觀光盛地。

鐵砧山雕塑公園自民國96年第一次整修至今均為部分整修，因此常發生部分步道新舊不均、崎嶇不平的現象，許多設施也十分老舊。觀旅局於去年12月投入2400萬元首度全面整修，將步道、草坪重鋪，並順應大自然，以不砍樹的原則配置步道走向，於今年8月完工，讓公園煥然一新。

觀旅局長林筱淇表示，整修工程配合樹木位置重新配置步道走向，並設置小鳥洗澡缽，讓小動物可以戲水、喝水，園內雕塑品也全部保留移至適當位置，座椅則以園內原有的石頭堆砌而成；這次工程最大的亮點就是太場之門廣場，地面上彩繪了巨型太陽圖案，讓人一進公園就驚豔，整體環境也更舒適怡人。

林筱淇強調，市府將向交通部觀光局爭取經費，後續將再增設兒童遊憩設施、青少年互動遊戲場及林間吊網床等，預計明年中旬完成，讓公園更加多元。

(中時 )