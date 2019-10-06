葡萄牙今天舉行國會大選，總理柯斯塔（Antonio Costa）爭取連任。葡萄牙實施撙節政策多年，柯斯塔上任後，促進國內經濟穩健成長了一段時間，他領導的社會黨可望獲勝。

法新社報導，柯斯塔可能連任，這與歐洲其他國家的趨勢相悖。歐洲其他國家中間偏左政黨聲勢減弱，而極右派民粹勢力興起。

4日公布的最終民意調查顯示，社會黨（PS）有36%至39%的支持率，中間偏右的社會民主黨（PSD）則以25%至30%緊追在後。社會黨過去4年執政期間，在國會獲得兩個強硬左派小黨支持。

如果民調預測成真，社會黨將拿下葡萄牙國會230個議席中更多席次，但仍無法取得絕對多數。這意味前里斯本市長柯斯塔再次需要至少一個其他左派政黨的支持，才能執政。

路透社報導，柯斯塔4日在選舉造勢大會中說：「主要的問題是，我們是否能力受限。我們必須有力量，確保4年國內穩定，且不會是一個短期執政的政府。」

投票所上午8點開放，晚上7點關閉。今天晚間將公布選舉結果。

(中央社)