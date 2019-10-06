1名OL日前搭捷運上班，早上8時許步出捷運公館站搭手扶梯向上，遭40多歲的房姓男子尾隨後方，並以手機偷拍OL裙底，對面向下的蔡姓消防員覺有異，立刻提醒被害人並跑回電扶梯上方，將房男制止並報警處理，警方後依妨害秘密罪法辦色狼。

房姓男子最初還假裝鎮定，表示自己沒有偷拍，還嗆蔡男：「報警就報警啊！」但卻開始聲音發抖，警方到場檢視手機，發現確實有偷拍照片，於是將他帶回警局偵辦。

見義勇為的蔡姓男子，是台北市消防局古亭分隊隊員，被害女子丈夫知情後，還帶著水果前往消防分隊向蔡致謝，不斷感謝蔡的義舉。

對此蔡姓消防員表示，當時他值完大夜班後準備放假回家，在搭捷運手扶梯往下時，就發現房姓男子的舉動十分怪異，前方又是1名穿裙子的女性，他直覺就反向往上跑，要及時將他攔下，而且全程他都緊盯的房，不讓他有機會刪掉照片，直說這是他應該做的。。

(中時 )