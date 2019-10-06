張家慧一家人日前到新加坡度假，順便幫兒子齊齊慶祝4歲生日，第三次造訪新加坡的張家慧這一趟特地安排之前沒去過的小印度、阿拉伯街和哈芝巷走走，吃了不少道地的印度料理。用餐時餐廳內有許多印度客人徒手抓飯吃，齊齊在一旁看了覺得很新鮮，張家慧也趁機分享這個特別的用餐文化給齊齊聽。沒想到齊齊卻在新加坡感冒發高燒，讓首度遇到小孩在國外生病的張家慧十分緊張，所幸常備用藥是媽媽一定會記得的好幫手。

一家人也在當地為兒子慶生。（圖／周子娛樂提供）

張家慧第一次帶小朋友出國碰到感冒，幸好隨身都有帶著藥備用！慶生時齊齊還可愛的許下「希望大家都健康，身體沒有病毒」的願望，讓張家慧跟先生都笑翻了！好在沒兩天身體就恢復的差不多，去環球影城時還坐了很多刺激的遊樂設施，張家慧分享，上去前都會問齊齊想不想試試？會害怕嗎？他都說想坐，不會害怕！準備出發時會吿訴他「我們要準備出任務囉！」如果害怕的話就把眼睛閉起來，或是大聲的叫出來，結束後會一起說「完成任務！」張家慧說:「看到齊齊充滿成就感的笑容，彷彿更堅定了我們的革命情感！」

她們也到新加坡著名的「哈芝巷」、「阿拉伯街」。（圖／周子娛樂提供）

除了幫兒子慶生，這趟旅程還有先生最期待的行程，F1新加坡大獎賽觀賽。但考慮到齊齊感冒發燒，觀賽台聲音太大怕小朋友受不了，所以最後只在場外感受賽車引擎聲浪的震撼，但看到二、三十台的法拉利車隊在馬路上呼嘯而過，她也表示算是意外的收穫！

(中時電子報)