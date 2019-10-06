第三屆金羽獎頒獎典禮6日舉行，華語樂壇五位音樂才子，包括曹格、周興哲、熊仔、J.Sheon及張立昂齊聚獻聲。曹格今攜手3位美聲直播主美女開場，聊起直播，曹格坦言自己不擅於言語表達，因此直播機會較少，「我會在有演唱會排練的機會時開直播，但因為自己不擅長說話，還是希望用音樂來表達及分享」。
首次出席金羽獎的熊仔，自爆為了參加這次活動，特別準備隱形眼鏡，搞笑說：「因為想要…看…賞心悅目的金羽獎（直播主辣妹）！」平常無聊就會開直播的他表示：「我是那種開了之後常常不說話的人，有時候是剛做完一首歌，就會開直播跟大家分享，不然就是無聊打電動的時候我也會開給大家看」！問他有機會想當怎麼樣的直播主？他坦率地說：「我希望可以當一個講幹話，打電動、聊音樂的直播主！」
周興哲今擔綱壓軸表演，以「周式唱腔」一連演唱〈如果雨之後〉、〈你好不好〉等經典曲，讓所有粉絲陶醉不已；特別的是，主播教父盛竹如難得搭檔退役棒球選手張泰山頒發「最佳男主播獎」及「最佳女主播獎」兩大獎項，為典禮增添亮點。
(中時 )
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