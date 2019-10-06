外省第二代台灣大學大氣系畢業的劉啟杰與太太黃明元創業，一起經營26味元湘味館。（陳世宗攝）

一鍋精心提鍊的滷汁就是滷味的生命泉源，堅持滷出食材的美味。（26味元湘味館提供／陳世宗台中傳真）

26味元湘味館滷味，以26種中藥及香辛料等熬滷沒用一滴醬油，全用冰糖提色滷製。（26味元湘味館提供／陳世宗台中傳真）

外省第二代台灣大學大氣系畢業的劉啟杰，因從大陸湖南嫁來台灣的太太創業開26味元湘味館，人手不足下，毅然決然放棄百萬年薪，夫妻倆一起在台中賣紅燒牛腩麵及以26種藥材滷製的滷味，讓上門的饕客一試成主顧，網路獲得東西好吃、味道很道地，非常推薦的口耳相傳。

52年次的劉啟杰，當年念大氣系畢業的同儕，大都出國深造、到學校教書，或到氣象局、民航局服務。父親是職業軍人的他，畢業後就想到外面闖一闖，曾到美國運通行銷信用卡、當過日商印象公司業務員，還代理進口商品百貨專銷公教合作社等通路。

劉啟杰指出，2002年他到台中後，改經營攝影工作室，專門錄製婚喪喜慶與學校活動等。因大陸湖南嫁來台灣的太太黃明元，思念故鄉特有的牛肉麵與滷味，原本與友人一起合夥開店，因友人臨時退出，疼愛老婆又愛吃牛肉麵的他，就當起愛妻的幫手一起經營26味元湘味館。

劉啟杰說，他們賣的紅燒牛湳麵、牛腩米粉、特色御滷等，別家絕對吃不到。因牛腩是從美國進口Choice等級的牛肋條，米粉從大陸湖南空運來台，滷味以26種中藥及香辛料等熬滷，沒用一滴醬油，全用冰糖提色滷製。一鍋精心提鍊的滷汁就是滷味的生命泉源，堅持滷出食材的美味。

台大人賣牛肉麵於中市北屯區打開知名度，雖只開店兩個月，每天都吸引大批饕客慕名而至，還「呷好鬥相報」，網路留下「物超所值，美味可口；滷味超級好吃、辣油味道非常香，湖南的米粉有點像台灣的米苔目更Q彈、有嚼勁，值得一嚐再嚐」的好口碑。

(中時 )