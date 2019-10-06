網紅直播主連千毅遭羈押禁見，近日卻爆出他在高雄看守所，竟能託人購買3200的掌上型電視機，對外了解大小事，甚至連自身新聞發展進度都可掌握，更有媒體直指爽看電視配滷味。對此，雄檢說，尚在釐清當中，是否符合羈押法、刑事訴訟法，但一切需等監所先把「輪廓」確認後，地檢署再回應較為妥當。

連千毅被檢方依恐嚇、槍砲等罪向法院聲請羈押禁見獲准，上月23日進入高雄第二看守所，一度傳出他入內念心經，行為堪稱良好，但昨媒體卻爆出連千毅請所方購買掌上型電視，甚至爽吃滷味等爭議行為。媒體也直指，所方認為羈押票沒特殊限制，未載明不得看電視、看報紙等，但今天所方未對外說明。

雄檢襄閱主任檢察官曾靖雅坦言，連千毅在看守所中的種種行為，是看了媒體報導後才知道，但會特別去了解一下，目前已與看守所方面取得聯繫，但在看守所對外說明前，不便再多談。

曾靖雅表示，檢方申請羈押禁見後，由法院裁定准或不准，而範圍又在哪實際執行面在於監所，而監所相關管理法規多如牛毛，羈押法是否有延伸更多行政規則，監所最了解，也因此必須留待監所釐清後，才能知道事實。

據悉，押票未註記特殊禁止項目，看電視、看報紙皆未限制，但檢方也「不排除任何的可能性」，若有未依規定辦理情形，恐涉及圖利、瀆職等罪，將依法究辦。

(中時 )