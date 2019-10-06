張廖萬堅表示，透過戲劇形式讓孩子們了解環保與孝順的精神。（立委張廖萬堅服務處提供／陳世宗台中傳真）

雙十連假還沒到，親子活動搶先上場！由立委張廖萬堅主辦的「幸福久久親子藝術季」，6日邀請大開劇團在大新國小演出兒童歌舞劇《媽咪宇宙特攻隊》；現場湧入超過逾1500名親子入場！張廖萬堅表示，透過戲劇形式讓孩子們了解環保與孝順的精神；「幸福久久親子藝術季」將持續舉辦更多藝文活動，用輕鬆歡愉的方式，使孩子們得以親近、享受藝文之美，並能學習人文精神。

與會的各界貴賓有大新國小家長會長葉俊麟、同心里社區發展協會理事長曾義風外，王宗裕、蔡保秀、游月珠、王國在與黃俊銘等南屯區里長，台中市全人家長會長協會陳昭舒理事長、前任理事長彭淑燕也到場共襄盛舉，台中市托育人員發展協會理事長鍾情婷更率志工團前來協助。

張廖萬堅表示，《媽咪宇宙特攻隊》的故事靈感，源自2009年莫拉克風災，重創台灣許多人的家庭，2010年大開劇團將其成製作一齣兒童歌舞劇，試圖讓大家在災後省思日常生活的得來不易、對家人的感恩與環境保護的重要。本劇以說故事劇場形式呈現，加上冒險科幻的情節與熱鬧的歌舞手法，將「愛謢地球」及「感恩媽媽」的精神用淺顯易懂又風趣歡愉的方式讓孩子們理解。

今天到場的親子約逾1500人，除孩子隨故事放聲大笑、大讚好玩外，也有家長表示孩子們假日常常不知道去哪玩，像這樣的藝文活動既有趣又有教育意義，「小孩開心，家長也放心」，希望未來能多多舉辦。演畢除了有趣味有獎徵答外，不少家長及孩子特意排隊與演員合照，留下美好的回憶！

(中時 )