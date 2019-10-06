響應「2019世界水質監測日」，台中市政府環保局6日上午在大里區竹仔坑環保生態園區舉辦「世界水質監測競賽活動暨綠色環保市集」，上百位師生及社區民眾帶著小朋友，在環保局協助下，利用簡易水質檢測包，檢測草湖溪、竹仔坑生態池及地下水水質，不少人初次體驗，直呼新鮮又有趣。

環保局表示，此次活動邀請竹仔坑水環境巡守隊、太平水環境巡守隊及鄰近里民、國小師生與社區民眾約上百人共襄盛舉，除向民眾介紹「簡易水質檢測包」使用操作方式及技巧，更帶領民眾採集草湖溪、竹仔坑生態池及地下水水體，並進行水質檢測。

另外，現場也規劃「生物指標」、「生活pH測定」及「水質大富翁」等闖關遊戲，讓民眾藉由比賽過程，提昇水環境知識及環保觀念。

「世界水質監測日」(World Water Monitoring Day, WWMD)是2003年由國際水協會、美國清水基金會及美國環保署等單位共同發起，並從2012年起舉辦「世界水質監測競賽」，每年3月22日至12月31日期間，邀請全球民眾同步檢測水質，喚醒民眾保護水資源意識。

(中時 )