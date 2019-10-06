台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日晚間南門市場舉行惜別晚會，攤商依依不捨拿著燭燈，唱著明天會更好。(鄧博仁攝)

台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日南門市場湧進大量民眾排隊購買並拍照留念。(鄧博仁攝)

台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日南門市場湧進大量民眾排隊購買並拍照留念。(鄧博仁攝)

台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日傍晚已有攤商把招牌先拆除，準備帶到新的中繼市場。(鄧博仁攝)

台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日南門市場湧進大量民眾拍照留念。(鄧博仁攝)

台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日晚間台市長柯文哲（左2）特地到南門市場巡禮，他打趣的說：今天只要帶著一雙筷子及碗就可吃飽了。(鄧博仁攝)

台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日晚間台市長柯文哲特地到南門市場巡禮，他打趣的說：今天只要帶著一雙筷子及碗就可吃飽了。

(中時 )