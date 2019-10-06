南門市場熄燈 在歌聲中告別 19:572019/10/06 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日晚間台市長柯文哲（右2）特地到南門市場巡禮，他打趣的說：今天只要帶著一雙筷子及碗就可吃飽了。(鄧博仁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日晚間南門市場舉行惜別晚會，攤商依依不捨拿著燭燈，唱著明天會更好。(鄧博仁攝) 台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日南門市場湧進大量民眾排隊購買並拍照留念。(鄧博仁攝) 台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日南門市場湧進大量民眾排隊購買並拍照留念。(鄧博仁攝) 台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日傍晚已有攤商把招牌先拆除，準備帶到新的中繼市場。(鄧博仁攝) 台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日南門市場湧進大量民眾拍照留念。(鄧博仁攝) 台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日晚間台市長柯文哲（左2）特地到南門市場巡禮，他打趣的說：今天只要帶著一雙筷子及碗就可吃飽了。(鄧博仁攝) 台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日晚間台市長柯文哲特地到南門市場巡禮，他打趣的說：今天只要帶著一雙筷子及碗就可吃飽了。 (中時 ) #市場 #南門 #營業 #柯文哲 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北市信義兒福都更案 10月3日正式公告招商 10:532019/10/03 財經 IMD全球智慧城市指數 台北市排名第七 17:112019/10/03 財經 神童林昀儒率北市衛冕 明戰江宏傑？ 21:282019/10/03 體育 柯文哲：我對民進黨完全絕望了 22:272019/10/03 政治 柯文哲重批陳菊 不是坐過牢就可以為非作歹 00:012019/10/04 政治 柯文哲是「祖國派」嗎 04:102019/10/04 時論廣場 惜別南門市場 10／17中繼市場再回味 16:072019/10/05 生活 名嘴罵人 陳佩琪被一句話嚇到毛骨悚然 23:532019/10/05 政治 芒果乾誰種的？柯文哲：大家都在操作 11:022019/10/06 政治 柯文哲簽書會 陳佩琪到場挺夫 14:352019/10/06 政治 生活熱門新聞 輕颱哈吉貝生成 氣象粉專：強度恐達中颱上限 - 生活 「窒息式性愛」嗨過頭 富家正妹慘死疑雲 - 生活 北醫烏龍刀事件 院方：暫停醫師手術權限 - 生活 他拿到連千毅發財金…打開金額網友都傻了 - 生活 老公送她連千毅YSL變Y8L！網：這咖值百萬 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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