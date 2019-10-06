張媽媽慈善基金會兼日月光文教基金會執行長汪渡村致詞。（張姚宏影社福慈善基金會提供／廖德修傳真）

警政署長陳家欽表示，警政署與基金會都希望能幫助需要照顧的人。（張姚宏影社福慈善基金會提供／廖德修傳真）

由「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（張媽媽慈善基金會）與內政部警政署等單位共同主辦的「愛在每一個角落慈善園遊會」，今（6）日在台北文創大樓文化廣場熱鬧開幕，上千民眾扶老攜幼湧入會場並購買義賣商品，為弱勢族群獻出愛心。

這次活動獲得人安、紅鼻子醫生、喜願協會、腦性麻痺協會、心路、自閉症家長協會、家扶、數位有聲書、導盲犬協會、弘道、何歡劇團、罕病基金會、盲人福利協進會、流浪動物之家、芥菜種會、創世、喜憨兒、陽光、愛盲、蒲公英、勵馨、雙福基金會等22個社福團體響應並設攤義賣。

警政署長陳家欽感謝張媽媽基金會，他表示，警政同仁非常關心台灣社會，警察同仁也常有許多義行善舉，警政署與基金會都希望幫助及照顧需要照顧的人。

張媽媽基金會兼日月光文教基金會執行長汪渡村表示，最大的愛心團體其實是警政署，每個角落最後的守護者就是警察。汪渡村也感謝社福團體參與，他說，這次園遊會提供社福團體與社會大眾對話機制，可增進民眾的認識，希望有更多力量投入社福慈善工作。

會場一早就湧入許多民眾，社福團體攤位提早開張。上午由警廣主持人洪國浚（阿國）及劉琇如搭檔，小貝殼工作坊小朋友表演烏克麗麗拉開序幕。台北市警局婦幼警察隊將婦幼安全融入帶動唱歌曲，穿插有獎徵答。十多年來巡迴各地，默默為弱勢團體付出的何歡劇團也帶來旗舞、高車雜耍等表演。

台北市警局交通大隊提供2部警用重型機車供拍照，婦幼警察隊帶來2尊警察大玩偶及2輛兒童型重機，都成了會場亮點。社福攤位提供的服務也相當多元，盲人福利協進會還有免費視障按摩體驗。

下午由警廣主持人黃士玶擔綱，主辦單位邀請孔鏘超級樂團，及王彩樺、黃妃、李子森等歌手演唱動聽曲目。罕病基金會罕見音樂才藝班的22多位小朋友首次登台獻唱就博得如雷掌聲。整個活動人潮不斷，下午4時許圓滿結束。

金曲歌后黃妃（右）、師弟李子森（左）獻唱。（張姚宏影社福慈善基金會提供／廖德修傳真）

與會長官、來賓與社福團體在開幕式合照。（張姚宏影社福慈善基金會提供／廖德修傳真）

(中時 )