國際原油趨緩走跌，國內油價連二降。中油、台塑化宣布，各式汽、柴油價格每公升各調降0.8及0.9元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升24.1元。

此外，台塑化7日凌晨1時開始，零售參考價為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油27.7元、98無鉛汽油29.8元、超級柴油23.9元。

中油表示，美國製造業經濟數據不佳、沙國復產進度超前及美國商用原油庫存連三週上升等因素影響，國際油價續跌。調價指標7D3B週均價從每桶62.65美元下跌至58.90美元，台幣兌美元匯率升值0.001元，國內油價依公式計算跌幅為4.79％，汽、柴油應各降0.8及0.9元。

美國9月製造業採購經理人指數創下十年來新低，9月非製造業採購經理人指數也創下3年來新低的52.6，遜於市場預期的55。

此外，美國9月份ADP民間就業增加13.5萬人，低於市場預期的增加14萬人，最新公布的初領失業救濟金人數為21.9萬人，則是創下一個月來新高。

受制美國經濟數據疲弱引發需求擔憂，紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨10月3日收盤下跌0.4％，成為每桶52.45美元，為連續第8天走跌；惟歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油則上漲0.03％，每桶達57.71美元。

美國能源部數據顯示，截至9月27日，美國煉油廠日均原油加工量較前週減少49.6萬桶至1,600萬桶；煉油廠產能利用率由前週的89.8％降至86.4％。

作為需求指標，美國過去4週汽油日均供應量年減0.1％，至930萬桶；航空煤油日均供應量也年減4.2％，下探176.3萬桶。9月27日當週汽油日均需求由前週的934.6萬桶減少至913.7萬桶，去年同期為910.2萬桶。

(工商 )