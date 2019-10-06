滿38年歷史的北市南門市場，預定今年12月進行拆除，6日是營業最後一天，市長柯文哲晚間出席「南門市場惜別晚會」，在晚會開始前，他特地至市場進行告別巡禮，還獻唱「感恩的心」及「明天會更好」2首歌曲，向多年的攤商及老主顧致意，並表示會用閃電戰拆除，目標3年內搬回來。

柯文哲致詞時表示，南門市場從1981年興建到現在，是很多台北人的回憶，老實說也是他太太下班後常來買菜的地方。他說，因為近期還有其他市場要改建，所以南門市場的改建機會，可能也只有這一次了，這對市府來說是非常有挑戰和也很有壓力，市府會很認真繼續做事，目標3年內搬回來。

柯文哲說明，未來捷運萬大線的起點就在這裡，改建後也會和萬大線車站共構，相信改建之後生意會更好，因為是捷運的匯集點。他很清楚人流代表金流，這個他都有查過，每個捷運站的出入站人次跟該區的金流量是成正比的，交通帶來人潮，人潮代表商機。

他接著說到，目前暫定中繼市場10月17日開幕，未來也希望新大樓蓋到3樓的時候，市場就可以搬回來，3樓以上再慢慢蓋。

最後，他謝謝公有零售市場各自治會的王會長，因為他知道辦一個市場沒那麼容易，不管是協調攤商搬遷、新建中繼市場等，這些都非常困難，真的非常感謝所有攤商和地方人士大力幫忙市場搬遷改建計畫。

(中時 )