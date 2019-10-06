台灣正宗恐怖片《粽邪》續集《馗降：粽邪2》開拍近1個月，6日劇組安排在石門水庫湖畔荒廢20幾年的鬧鬼飯店開放媒體探班，李康生、許安植、陳博正（阿西）、雷洪、顏正國等人攜手演出。

李康生首度挑戰恐怖片就出演正氣凜然的「鍾馗」乩身，光「開臉」畫鍾馗臉譜就要花上2小時，而一旦進入角色就有3大禁忌要遵守。第一是旁人不可以與他講話，若講話會被一旁「鬼神」發現身份；二是不可以直呼名字，所以劇組所有人都改口稱李康生為「馗爺」；三是不管發生什麼事都不能回頭。

李康生坦言他有次不小心下意識就回了頭，結果立刻感到頭暈，不過也忍著繼續把戲拍完。而扮演「鍾馗」更不容易，除了化妝下功夫，這期間更禁女色，戲中身著的道服重達近30公斤，必須踩著8公分官鞋跳舞。而李康生更花了1個多月時間揣摩鍾馗起乩的手勢及舞步，連在威尼斯參加影展之餘更在飯店勤加練習。

《馗降：粽邪2》由李康生和許安植主演。（華影國際提供）

《馗降：粽邪2》李康生與女主角許安植展開一段「師徒兄妹情」，許安植拍片帶著3個符咒保平安，日前拍攝時吊鋼絲讓她吃盡苦頭，「一開始覺得很興奮，實際上開拍覺得相當可怕，還偷偷掉淚。」坦言才拍了兩顆鏡頭就頭暈嘔吐。因拍片日夜顛倒讓她惡夢頻頻，「我除了夢到人被倒吊，還在夢中醒來發現眼睛被遮住，那時候才發現是夢中夢，人也一直從床上被拖下去，最後把燈開著不敢繼續入睡。」

而給人印象大膽無畏的顏正國則分享這次拍片的奇遇，「有天拍片現場完全無風狀態，悶到不行，晚上周圍的狗群開始紛紛吹狗螺，全場心裡都毛毛的。」問到下戲後為以防阿飄跟回家，有無先去其他地方繞繞再返家，他則開玩笑說：「我都直接回家。我家『雞雞』多，3個兒子加上我，陽氣多重！」

《馗降：粽邪2》由李康生和許安植主演，找來視帝雷洪飾演李康生的同門師兄弟，兩大影視帝聯手出擊。除了陳博正擔綱要角延續首集的法師一角，片中大反派則由「好小子」顏正國在大銀幕耍狠。該片將在10月中殺青，預計於明年暑假上映。

(中時 )