108年全國運動會部分先舉辦的項目陸續結束，桌球今天也進行最後一天賽程，18歲「神童」林昀儒繼混雙、男雙摘金後，男單金牌也沒放過，個人本屆累積3金1銀，是最大贏家，而女將陳思羽雖然單打飲恨同隊的鄭先知，不過本屆全運會在女團、女雙都完成衛冕，收獲也很豐富。

代表台北市出賽的林昀儒，前天團體賽和隊友飲恨由日本名將福原愛老公江宏傑領軍的台南市隊，收下1面銀牌、未能完成連霸，不過在混雙跟王意如一局未失摘金，昨天男雙也是一路挺進到決賽，與搭檔王泰崴力克同樣來自台北市的馮翊新/黎昕陽，奪下個人本屆全運會第2金。

今天的單打賽事，林昀儒於決賽4比0解決台南市楊子儀，進帳個人本屆全運第3金，全運會3天的桌球賽事台北市隊在團體及個人賽累計3金3銀，是桌球項目獎牌數最多的隊伍。

實力也很堅強的新北市隊，累計3金1銀2銅，女將陳思羽在女團、女雙都順利衛冕金牌，不過今天女單決賽2比4飲恨新北隊友鄭先知，錯過連霸。

其他縣市表現，台南市1金2銀，地主桃園市1銀2銅，苗栗縣2銅、高雄市1銅。

(中時電子報)