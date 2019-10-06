台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日晚間南門市場舉行惜別晚會，攤商依依不捨拿著燭燈，唱著明天會更好。(鄧博仁攝)

北市公有南門市場今晚舉辦「風華38 時光永存」惜別晚會，活動現場攤商分享惜別感言難掩不捨，但也對搬遷抱有信心，並團結齊唱「感恩的心」和「明天會更好」，許多民眾也來見證這歷史性的時刻，希望南門市場能提供更棒的環境。台北市長柯文哲也來到現場給攤商鼓勵。

南門市場走過近40年的歲月，許多攤商到今天下午仍然在營業，希望能為民眾服務到最後一刻。知名的老店也都大排長龍，老顧客們都捨不得離開，附近的居民也都來參加這場惜別晚會。

台北市公有南門市場在民國70年遷入現址，已營業38年，因發現未符合現行耐震設計規定，7日起暫停營業，6日傍晚已有攤商把招牌先拆除，準備帶到新的中繼市場。(鄧博仁攝)

晚會現場民眾呂小姐表示，因住在附近所以來參加惜別晚會，從小媽媽帶我來買菜，現在是我帶小孩來，充滿無限的回憶。最近也到中繼市場看過，發現許多攤商已經開始布置，非常期待南門中繼市場的開幕能提供更棒的購物環境。

南門市場自治會長王銓國說，今天熄燈不是結束，是重新開始，攤商不會散、消費者也不會，中繼市場的硬體會比現今市場更完善，將帶給大家新樣貌的熟悉味。

今天是南門市場熄燈晚會，許多知名老店都營業到最後一刻。（游念育攝）

(中時 )