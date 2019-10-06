北市公有南門市場今晚舉辦「風華38 時光永存」惜別晚會，活動現場攤商分享惜別感言難掩不捨，但也對搬遷抱有信心，並團結齊唱「感恩的心」和「明天會更好」，許多民眾也來見證這歷史性的時刻，希望南門市場能提供更棒的環境。台北市長柯文哲也來到現場給攤商鼓勵。
南門市場走過近40年的歲月，許多攤商到今天下午仍然在營業，希望能為民眾服務到最後一刻。知名的老店也都大排長龍，老顧客們都捨不得離開，附近的居民也都來參加這場惜別晚會。
晚會現場民眾呂小姐表示，因住在附近所以來參加惜別晚會，從小媽媽帶我來買菜，現在是我帶小孩來，充滿無限的回憶。最近也到中繼市場看過，發現許多攤商已經開始布置，非常期待南門中繼市場的開幕能提供更棒的購物環境。
南門市場自治會長王銓國說，今天熄燈不是結束，是重新開始，攤商不會散、消費者也不會，中繼市場的硬體會比現今市場更完善，將帶給大家新樣貌的熟悉味。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。