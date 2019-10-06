今年臻品藝術中心的週年策劃展電影，邀請的建築人和藝術家共11位，參與「一個假想的電影劇本《天堂門》」的週年策劃展。（盧金足攝）

藝術創意也很療癒！龍寶建設董事長張麗莉希望透過環境改造與互動，營造幸福生活，為建築生態共好而努力。（盧金足攝）

每年的10月是臻品藝術中心的週年策劃展，今年已邁入第29年；以「里仁為美」的理想生活環境為主題，衍生出「一個假想的電影劇本《天堂門》」的週年策劃展。希望能透過藝術家與建築人對生活的經驗與想像，呈現虛幻與真實、人與空間的關係，以呼應這次所拋出的假想電影劇本。

臻品藝術中心負責人張麗莉表示，從第2年的週年展到今年29年，每年都會邀請一位策展人策劃主題性的展覽，希望透過每次週年展的展出，表述臻品推動當代藝術的心意，以及記錄台灣當代藝術的發展片段。

從2014年開始，更將展覽的深度延伸到建築，透過建築師的策展，讓藝術與建築關係變得豐富有趣。」這樣的堅持，一直延續到今天。

里仁為美，環境共好！以建築為議題的策劃展，今年是第5年了，邀請的策展人是第二次為臻品策展的劉克峰，他同時也是2屆代表台灣參加威尼斯雙年展的策展人。

多重身份的劉克峰策劃這次的展覽主題時，正好適逢臻品藝術中心的關係企業-龍寶建設30週年展。因此，探討的方向也呼應龍寶30展的議題，以「里仁為美」的理想生活環境為主題，衍生出「一個假想的電影劇本《天堂門》」的週年策劃展。

劉克峰引述到2020年威尼斯雙年展主題「我們如何一起生活？How will we live together？」龍寶建設董事長張麗莉也有感的提出「龍寶建設一直以來，努力推動里仁為美，落實友善都市環境為目標。

張麗莉希望透過環境改造與互動，營造幸福生活，為建築生態共好而努力，這樣不謀而合的想法，為這次展覽註解更多有意義的關係。

今年臻品藝術中心的週年策劃展電影，邀請的建築人和藝術家共11位，7位藝術創作者與4位建築人共同展出；分別為：楊秀川、羅曜辰、陳建同、范承宗等建築人，以及徐永旭

、吉田敦、李維靈、王雅慧、任大賢、李明學、徐嘒壎等藝術創作者。

令人驚艷的媒材豐富多元，創作者各自表述過去的生活經驗和隱喻不可知的未來，包含生活場所、生活感與存在感的建立。29週年策劃展『一個假想的電影劇本《天堂門》』

展期: 10／5-11／30 地點／ 台中市西區忠誠街35號

(中時 )