傑尼斯夯團Hey! Say! JUMP 5、6日連續在小巨蛋舉行2場演唱會，睽違7年再度在台開唱，8名成員藪宏太、高木雄也、伊野尾慧、八乙女光、有岡大貴、山田涼介、中島裕翔、知念侑李賣力唱跳並狂飆中文，知念開場不久後就用中文大喊：「台灣！歡迎來我們的音樂會。」全員在自我介紹時更入境隨俗，以中文努力和歌迷溝通，山田用台語嘴甜說：「妳們揪水耶！」

藪宏太表示：「台灣的朋友們，讓你們久等了！」伊野尾則直接撩妹：「大家都是我的女朋友！」不過最後又用曖昧姿勢摟著知念說：「真正的女朋友是他。」引起現場迷妹瘋狂尖叫。中島以中英文夾雜表示：「好久好久不見！我們自從上次來台灣已經相隔7年，終於完成一直想回來的夢想，我們做到了！」

演唱〈Born In the EARTH〉時，8人身穿白西裝，吊著鋼絲圍成一圈，牽手飛在小巨蛋半空，畫面美不勝收。唱〈名為你的遊樂設施〉時，全員逐一對著鏡頭擺出甩帥表情，又從主舞台逐漸移動到後方舞台，讓全場一起感受熱力，知念還順著歌詞在曲末說出：「果然，台灣是No.1。」伊野尾也用中文說「超可愛！」超懂討好台粉。

8人中場聊天時，得知不少粉絲7年前參與過南港101場，立刻用中文說：「謝謝。」接著一連串研究中文的對話，先是討論「手機」二字，中島又用中文問：「Hey! Say! JUMP都是怎樣的人呢？」山田看似要介紹每個人，卻都用「他很帥」帶過，只有最後點到有岡時說：「他是笨蛋。」引起全場大笑。知念則自秀牢記的中文：「我下次不會犯同樣的錯。」讓團員都摸不清頭緒。

音樂配上服裝和背景，現場充滿和風氛圍。（超級圓頂/大鴻藝術提供）

後半場演唱完抒情歌〈Eve〉後，各自穿著日本傳統服飾表演，配上櫻花和天燈的背景，讓場內充滿和風，山田和知念更攀上懸在半空中的布條展現彩帶舞。8人還用心以台語唱〈White Love〉的最後一大段，歌詞包含：「我愛妳，揪愛妳，全世界只有妳一人。」昨晚的粉絲格外幸運，因他們在表定曲目外加碼再唱一次〈Ultra Music Power〉，並喊話：「回家的路上小心一點，我們馬上再來台灣。」Hey! Say! JUMP連2天共2萬2000粉絲捧場，約吸金新台幣5800萬元。

8人賣力唱跳，更用中文狂撩台粉。（超級圓頂/大鴻藝術提供）

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