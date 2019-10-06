中視《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》男、女主角王識賢與蔡淑臻雙雙入圍第54屆金鐘獎戲劇節目男、女主角獎，備受看好的2人雖敗猶榮，勉勵彼此在演藝表演上繼續努力，帶給觀眾更多好作品。蔡淑臻更信心喊話：「我覺得明年會得獎！」

而王識賢則在抱憾當下收女兒傳訊安慰寫道：「沒關係！再接再厲！爸爸盡力就好。」太太也在一旁與小孩解釋道：「爸爸今年運氣差了點，對手年紀比爸爸更資深，是很厲害的演員。」小孩童言童語地回：「難怪！那沒關係！」蔡淑臻一旁笑著安慰：「原來是輸在年紀，找到一個過得去的理由。龍劭華摃龜多少次了，他更想要（得獎），你才兩次而已！」

賈靜雯得獎的當下，蔡淑臻很替她開心，心情激動與她握手，「今年台劇大爆發我感觸良多，那是反映社會的真實狀態，讓我很感動。而賈靜雯那種用生命演出的模樣，我也認為沒得獎的話會很可惜！」

綜藝教母張小燕獲得「終身成就獎」， 2人在現場也深受感動。問起與小燕姐的相處，王識賢表示小燕姐在他人生就像是姐姐、媽媽，有時也是老師。在他低落的時候常常收到小燕姐的建議，就像是人生的一盞明燈，「小燕姐的節目一定要準時，千萬不能時遲到！」養成守時的好習慣讓他銘記在心。

而蔡淑臻則回憶：「我最記得大概在2007年時去上小燕姐節目，那時候我和她說『想要戲劇化的愛情』，結果她給我一個相當驚訝的表情，那時不以為意，結果10幾年後的現在回想起來，才知道原來平淡就是最大的幸福啊！」

(中時 )