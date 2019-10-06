中繼市場1樓為精品服飾、生鮮賣場和南北雜貨、熟食點心。（游念育攝）

中繼市場樓層規畫，讓民眾能一目了然。（游念育攝）

中繼市場機車停車場，供購物民眾停放。（游念育攝）

中正紀念堂2號出口將提供免費接駁車，民眾可直接搭乘前往。（游念育攝）

許多攤商已開始裝潢，迎接10月17日試營運。（游念育攝）

經歷百年歲月的南門市場今晚舉行熄燈晚會，許多攤商分享感言時都難掩不捨的情緒，老店家都是2代相傳，老闆從小在市場裡長大有著滿滿的回憶。不過也有許多店家充滿自信，相信中繼市場能重新再出發，帶給顧客最好的傳統滋味，昨257家攤商也全部遷至杭州南路2段55號的中繼市場。

南門中繼市場將於17日試營運，11月13日舉行開幕典禮，而原址的南門市場將進行重建，將以百貨公司規模打造12層建築，1至2樓則是南門市場攤位，預計2022年10月完成攤商遷回。

南門中繼市場1樓為精品服飾、生鮮賣場和南北雜貨、熟食點心；2樓做為美食廣場和自治會辦公室。原址和中繼市場距離約1公里，為方便民眾前往17日開始中正紀念堂2號出口和捷運古亭站（杭州）將提供免費接駁車。

台北捷運公司表示，南門新大樓施工期間也會配合更改指標或出口名稱，原本2號出口為南門市場，會先貼起來讓民眾不會誤會。但是否會更改出口名稱尚未決定，一切會配合南門市場或地方的規畫。捷運公司也會在站內張貼接駁車的告示，提醒民眾可搭乘免費接駁車。

(中時 )