副市長蔡炳坤表示，希望打造教師輔導、閱讀、紓壓專屬空間。（游念育攝）

古亭國中校長林泰安親自教授太極拳，希望讓老師們能改變生活節奏。（游念育攝ㄢ

教師希望心坊提供老師們共同討論空間，讓老師們能齊聚一堂。（游念育攝）

教師希望心坊環境很舒適，老師們可以利用空間閱讀或交流。（游念育攝）

教師節剛過，台北市教育局為體恤教師的辛苦，特別在北市教師研習中心規畫籌設「教師希望心坊」，也是全台首座提供教師心理層面的關懷基地。打造教師輔導、閱讀、紓壓專屬空間。古亭國中校長林泰安還親自教授太極拳，讓老師們改變生活節奏、紓解生活壓力。

會取名為「教師希望心坊」是因「希望」對心靈是不可或缺的力量，教研中心利用部分空間重新規畫設計，打造教師輔導、閱讀、紓壓專屬空間，包含「書香區」、「紓壓區」、「冥想區」等提供北市教師個人或小團體申請使用，未來也會規畫課程供教師報名。

林泰安說，自己從小便學習太極拳，希望太極拳改變教師們的身心靈，藉由吐納將穢氣吐出，不但可以養生，也可讓心靈得到放鬆。另外，北市興德國小校長也帶來多肉植物作品與教師學員分享，讓大家體驗親手DIY。

最受教師們歡迎的是「芳香療法」，北市東門國小的輔導老師說，自己身為輔導老師平時都在輔導學生壓力也很大，能體驗「芳香療法」課程真的是五體都被打開。另外，擔任國小行政人員的楊老師說，音樂舒壓課程讓心靈也得到釋放，平時處理學生的事情真的不容易，有這樣的空間未來會好好利用。

(中時 )