成立迄今52年的私立華洲工家因招生不易，在校長洪儒伯證實下走向停辦之路，且已向教育部提出申請，目前就讀高二及高三學生將由國教署協助轉至鄰近高職就讀，洪大嘆，少子化衝擊讓私校難以生存，未來可能朝長照社福機構發展。

華洲工家由洪水法於56年創辦，以美容美髮科及汽車修護科聞名，學生人數最高峰達2000餘人，無奈受到少子化影響，招生狀況大不如前，近期朝向精緻化經營，僅留下3科系，其中針對高齡化社會而設計的照顧服務科，更是屏東縣高中職唯一設立，但還是無法力挽狂瀾。

洪水法不僅創辦華洲工家，多年前退場的高鳳數位內容學院也是在他手上成立，顛峰時期學生超過2300人，最後兩間學校雙雙走上停辦一途，讓校友都不勝唏噓。

洪儒伯說，少子化情況只會越來越差，2025年學生人數估計只有現在的一半，無論如何都是要面對，學生後續已經處理中，至於學校教職員工有部分老師已經資遣，另部分成立停辦改辦小組，「學校還沒關門，未來會以另一種形式呈現」。至於華洲畢業的校友不捨說「換我沒了母校」。

(中時 )