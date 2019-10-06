上星期，美國國防大廠雷神(Raytheon)與德國萊茵金屬公司(Rheinmetall)完成合作協議，將將Lynx41「山貓」裝甲車，競爭美國陸軍下一代步兵戰車的訂單，然而他們整合的太晚了，來不及在10月1日之前將樣車送到美國，將會失去競爭資格。

防衛新聞(Defense News)報導，美國陸軍的有人戰鬥車( Optionally Manned Fighting Vehicle ,OMFV)標案，希望OMFV可以替代服役30年的M2布萊德雷(Bradley )步兵戰車。陸軍的計劃是在本週檢視各廠商的投標樣車，然後在一段時間內對其進行評估，選出兩家廠商進入決賽，得到決賽資格的公司，能得到一筆研發資金以造出14輛原型車，然後由美國陸軍試用、評估哪一款車子最符合需求，在2026年之前選出最終的勝利者。

然而，在10月1日截步前，按時交出樣車的公司只有通用動力陸上系統公司(General Dynamics Land Systems,GDLS)，至於雷神-萊茵金屬聯合公司的Lynx 41，車子還在德國翁特爾呂斯(Unterluss)的工廠，確定來不及送到馬里蘭州阿伯丁試驗場(Aberdeen Proving Ground)，所以他們應該被取消資格了。

原本美國陸軍希望有3家以上的廠商可供選擇，由他們選出2家進入決賽，結果只有通用動力陸地系統公司的產品是比賽中唯一剩下的車輛。根據消息來源，韓國國防公司韓華（Hanwha）曾經有點興趣，但最終選擇不參加。

業內消息人士稱，一些有想要提交投標的公司認為時間太趕了，希望能夠延期，比如雷神-萊茵金屬公司為例，他們認為大約還要90天才能滿足美軍的資格要求。

舉例來說，萊茵金屬公司所困擾的是運輸時間，他們的Lynx 41需要獲得當地市政府的批准，才能授權使用火車，不管鐵路運輸或是空中運輸，都要有申請與跑流程的時間。消息人士稱，他們曾將運輸的困境告知給阿伯丁，希望將運輸時間延長四個星期，但是被拒絕。

消息來源認為，美國陸軍採購部門，與陸軍未來司令部，兩邊的想法有明顯差異。採購部門原則同意再多給一些時間，但是負責原型開發工作的未來司令部，堅持遵守時間表。但是工業界認為，過於嚴格的強制性要求，最終可能使得交出來的成果沒有未來感，只能用現有的車輛來滿足。

(中時電子報)