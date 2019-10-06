隨著2020總統、立委選舉接近，民進黨現任嘉義縣山區立委陳明文於今日上午率先在番路鄉舉行首場幹部授證儀式，總動員十一村內百位幹部，啟動連任勝選氣勢，議長張明達希望每位支持他的鄉親，要用支持他的力量，一起幫助陳明文和蔡英文總統連任。

張明達說，山區林班地及國有地爭議問題，是陳委員關心的議題，但那需要立法修改，將來陳明文若當上立法院長，盼他能全力解決山區土地爭議問題，未來需要一位很有力量的人，替大家打拚；陳明文則強調，明年選舉很重要，其實就是大陸勢力侵入台灣的對決，呼籲鄉親一定要團結，才能繼續守住台灣主權，要與番路鄉親作伙打拚。

民進黨番路授證大會包括嘉義縣長翁章梁、婦女後援會榮譽會長議長夫人黃瓊賢、會長番路鄉長林清根、副會長代表會主席林宏謙、副主席陳正昇、農會理事長莊振基、常務監事張明欽、嘉義縣體育會理事長羅信富、農會總幹事李啟三、後援會副總幹事蕭招賢、黨部主委林沐惠等人出席。

翁章梁指出，上屆陳明文拿到67％選票，贏過蔡總統64％得票率，便能感受到陳委員在山區作的各個建設，是受到地方認同、肯定。

(中時 )