在「三腳督」情況下，蔡英文以18票（55％）領先韓國瑜的9票（27％）、柯P的6票（18％）。但若柯沒出來，有3票轉投蔡。（翻攝「桃園孫先生」YouTube）

2020總統大選，郭柯王第三勢力聯盟是否參戰仍是未知數，網路紅人「桃園孫先生」在之前所作的幾次街頭民調，國民黨總統參選人韓國瑜都大獲全勝。不過，令人出乎意料的是，他在國立台灣博物館所作民調，若韓國瑜和民進黨蔡英文、民眾黨柯文哲「三腳督」，蔡英文以55％領先韓國瑜的27％。

孫先生今天下午5點半左右在台博館進行街頭民調，若民眾黨柯文哲參戰，在韓、蔡、柯3人競逐的情況下，民進黨蔡英文以18票（55％）領先國民黨韓國瑜的9票（27％），柯P則為6票（18％）。如果柯沒出來參選，會有3票轉投蔡英文。

對此結果，有網友整理孫先生以往的街頭民調表示，「第2至95集（7/15至10/6），韓蔡對決，韓2471/蔡2182，韓53.1055%/蔡46.8945%，差距6.211%。近期：第57至95集（9/1至10/6），韓蔡對決，韓1089/蔡904，韓54.64%/蔡45.36%，差距9.28%。別理會電視民調，堅定支持韓就對了！」

(中時電子報)