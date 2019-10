資深男團「紅孩兒」,6日舉辦成軍30週年音樂會,馬國賢、韓志杰、張克帆、張洛君、湯俊霈及王海輪以快歌〈Shout Out to The World〉揭幕,賣力唱跳動作一致,看不出都已年近半百;隨後6人輪流向歌迷打招呼,輪到最後一位、49歲的馬國賢時,沒想到他唱完還在喘、幾乎說不出話,被其他人笑虧「我們是30週年音樂會、不是30週年追思會」,High翻滿場500位歌迷。

暌違歌壇27年舉辦音樂會,張克帆感性表示:「其實想唱想很久了,但從沒想過真能有實現的一天!」韓志杰開唱前,分別為每位團員寫信、感謝對方:「寫這些信,我哭了800次嗎!」馬國賢更是在台上講到忍不住落淚,哽咽地說:「你們知道嗎?一個團體,能一直在一起、維持,真的很不容易。」台下粉絲也紅了眼眶,氣氛感人。

紅孩兒一連獻唱〈初戀〉、〈搖擺女郎〉等經典曲,特別感謝當年提拔他們的恩人張小燕,「沒有小燕姐就沒有我們」!看到小燕姐昨晚獲頒金鐘獎終身成就獎,6人說:「實至名歸!小燕姐教我們重榮譽、守秩序,記得以前走出華視門口,從警衛開始,看到所有人我們都一直說『謝謝』!」非常有禮貌;驚喜的是,曾於紅孩兒第二張專輯時加入爾後退團的沈依智,今晚現身送花祝賀,圈內好友曾國城、姚黛瑋、李之勤、游鴻明、王小棣等人也到場力挺。

紅孩兒今晚舉辦音樂會。(歆動音樂提供)

