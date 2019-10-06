資深男團「紅孩兒」，6日舉辦成軍30週年音樂會，馬國賢、韓志杰、張克帆、張洛君、湯俊霈及王海輪以快歌〈Shout Out to The World〉揭幕，賣力唱跳動作一致，看不出都已年近半百；隨後6人輪流向歌迷打招呼，輪到最後一位、49歲的馬國賢時，沒想到他唱完還在喘、幾乎說不出話，被其他人笑虧「我們是30週年音樂會、不是30週年追思會」，High翻滿場500位歌迷。

暌違歌壇27年舉辦音樂會，張克帆感性表示：「其實想唱想很久了，但從沒想過真能有實現的一天！」韓志杰開唱前，分別為每位團員寫信、感謝對方：「寫這些信，我哭了800次嗎！」馬國賢更是在台上講到忍不住落淚，哽咽地說：「你們知道嗎？一個團體，能一直在一起、維持，真的很不容易。」台下粉絲也紅了眼眶，氣氛感人。

紅孩兒一連獻唱〈初戀〉、〈搖擺女郎〉等經典曲，特別感謝當年提拔他們的恩人張小燕，「沒有小燕姐就沒有我們」！看到小燕姐昨晚獲頒金鐘獎終身成就獎，6人說：「實至名歸！小燕姐教我們重榮譽、守秩序，記得以前走出華視門口，從警衛開始，看到所有人我們都一直說『謝謝』！」非常有禮貌；驚喜的是，曾於紅孩兒第二張專輯時加入爾後退團的沈依智，今晚現身送花祝賀，圈內好友曾國城、姚黛瑋、李之勤、游鴻明、王小棣等人也到場力挺。

紅孩兒今晚舉辦音樂會。（歆動音樂提供）

紅孩兒今晚舉辦音樂會。（歆動音樂提供）

(中時 )