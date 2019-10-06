道家人文協會今（6）日由協會秘書長王愍之及許嘉祐帶領志工全程自費至台南市，舉辦毛孩飽餐．愛不間斷—台南市馬媽媽狗園物料捐贈活動，第二度捐贈飼料予狗園主人馬媽媽。本次捐贈同樣考量到狗園每月至少消耗300包飼料及狗狗們的健康需求，擬定每月捐贈高營養價值飼料，數量由去年的22包增加為25包，持續捐贈一年共計5400公斤，希望再多盡一份心力減輕狗園飼養負擔，讓毛孩們吃得營養又飽足。

投入流浪狗關懷超過20年的狗園主人馬媽媽，即便年近70歲，依舊全年無休用心照顧收容的450多隻毛孩，而馬媽媽對毛孩的愛，更不僅限於園區內的狗狗，每天清晨天還沒有亮時，便騎著摩托車沿路定點餵食附近未被收容的100多隻流浪狗，抵達狗園後再開始打理狗園環境、補給飼料及檢視毛孩們的狀況，中午過後則趕去菜市場收集食物幫狗狗們加菜。

日復一日的緊湊行程，馬媽媽從不喊苦，一心一意只想給毛孩們幸福的家及最好的呵護，當協會詢問今年的捐贈需求時，馬媽媽依然希望是飼料，因為能讓毛小孩們吃飽，永遠是最優先的當務之急。協會秘書長王愍之表示：「謝謝馬媽媽讓我們看到了愛的無私與偉大，同時感受到關懷生命的真切善心，期盼今天的活動，可以為毛孩們補充食糧之外，也能喚醒大家對生命的尊重，帶著愛去善待彼此，為社會增添更多溫暖。」

當志工抵達狗園，狗狗們搖著尾巴興奮地上前歡迎，隨後跟著志工腳步在園區內走動，更不時依偎著志工撒嬌，模樣十分可愛。馬媽媽感激地說：「謝謝協會再次捐贈飼料，還特地前來訪視，狗狗們都很開心。毛小孩能吃飽跟健健康康，是我最大的心願，我也會繼續照顧好這些孩子，讓牠們在這個家快樂生活。」

義工送糧食讓狗狗們能夠吃得營養又飽足。（道家人文協會提供）

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