英國脫歐大臣巴克萊今天表示，根據英國最新提出的脫歐方案，允許北愛爾蘭議會的議員決定，是否維持北愛與歐盟監管一致的機制，對此英國採略有彈性的開放態度。

巴克萊（Stephen Barclay）今天告訴英國廣播公司（BBC）主持人馬爾（Andrew Marr）：「關鍵問題在同意的原則，這就是為何邊境保障措施（backstop）3度被否決，北愛雙方都不贊成邊境保障措施，就是因為擔心這個問題。」

他說：「所以關鍵是同意原則，當然如今在這個機制中，這是密集談判的一環，我們可以研究與討論。」

另一方面，有關外界揣測英國可能要求某個歐盟成員國，否決延長里斯本條約第50條（Article 50）的脫歐程序，以確保英國在10月31日脫歐，英國住房大臣詹里克（Robert Jenrick）表示，這是「無稽之談」。

他說：「除了我在報紙上看到的揣測，我還沒有聽聞任何關於這方面的嚴謹討論，所以恕我直言，我認為這純屬無稽之談。」

(中央社)