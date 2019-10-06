蔡英文台北市競選總部6日晚間舉辦中山‧北松山區吳怡農「壯闊台灣」座談會。（民進黨北市黨部提供）

蔡英文台北市競選總部6日晚間舉辦第三選區（中山‧北松山）吳怡農「壯闊台灣」座談會，由北市競選總部主委黃承國領軍，率領民進黨中山大同區議員王世堅、梁文傑、陳怡君以及松山信義區議員洪健益、許家蓓及張茂楠全員到場力挺，就是要用民進黨的團結力將未來捍衛國家安全的國防尖兵吳怡農送進國會。

總幹事兼民進黨北市黨部主委陳正德表示，吳怡農有的不只是耶魯大學的高學歷與華爾街的亮麗經歷，最重要的是對整個國防安全與台灣的軍事教育革新有想法、有熱情，而這也正是台灣國會在軍事國防監督上不可或缺的國會人才。

黃承國強調，吳怡農對台灣的國家意識清楚，長久以來無論在哪邊做什麼工作，人生唯一的目標就是要回到台灣為自己的國家服務，吳怡農就是「昨日陸軍特戰隊、今日台灣捍衛隊」。

黃承國說，當台灣面對國防威脅以及外交恫嚇時，立法院就是需要吳怡農這種用經濟觀點的全新思維來看台灣整體國防，同時具有國家戰略通盤策略以及對國防教育革新有熱誠的立法委員，才能真正利用專業幫助台灣戰力提升。

吳怡農表示，他為了堅持社會服務，走上自己創辦國防雜誌的道路，長久以來對國防產業、工業發展與國安政策多有心得，當前的台灣正面對國防保安嚴峻的考驗，而他正是蔡總統國防自主政策中的執行人之一，幫台灣與其他國家國防廠商合作以建立台灣的國防產業自主，用自己的專業堅守台灣國防戰力的防線，是他前進國會最大的動力與目標。

(中時 )