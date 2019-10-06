花蓮東大門夜市驚傳火災！今日晚間7時許，位於原住民一條街上的來記排骨酥上方排油煙機傳出陣陣濃煙，由於沒有產生火光，消防隊到場後隨即控制情勢，初步判定是排油煙機油垢因高溫起火悶燒，所幸並無人員傷亡，詳細原因則待進一步調查。縣長徐榛蔚也到場關心店家，讓攤販們安心不少。

臉書「花蓮同鄉會」晚間有人PO文指出，原住民一條街這裡一片煙霧瀰漫，夜市裡的人都陸續往外移動，經過的車輛注意安全。後來也有其他網友PO出現場視頻，可以看到濃煙正在蔓延，有人冒險爬上屋頂用傳遞方式，取水桶澆水淋濕茅草的屋頂，形勢相當危急。

東大門夜市火警商家正忙著澆水房火勢蔓延。（取自《花蓮同鄉會》）

晚間7時16分許，消防局接獲通報指出，東大門夜市攤家傳出濃煙，由於這已經是夜市第三度傳出火警，消防局不敢耽擱，立即前往現場了解情形。第一大隊長朱哲民說，到場時只看到濃濃灰煙飄出，並未有明火出現，情況馬上就受到控制，也未傳出人員傷亡。

許多攤家還在為今晚無法營業的損失煩惱，但看到縣長徐榛蔚前來關心，都展開了笑顏、頓時安心不少。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

朱哲民還說，冒煙處位於來記排骨酥至第一家烤肉共3至4個攤位中，排油煙管道似乎相通，目前無法確切斷定是哪一家為第一起火點，而該地先不同處先前就曾因排油煙機引起火災，此次初步研判也應為油垢堆積遇高溫燃燒，詳細原因則待有關單位持續調查。

消防局因火警需要於滅火期間關閉原住民一條街單側電源，讓正值周末黃金營業夜的十多家攤販無電可用，只能退費給剛消費的客人。一旁人潮卻似乎未受影響，與黯淡的原住民一條街行成強烈對比。

徐榛蔚也到場關懷攤販，許多攤家原先正為今晚的營業損失哀愁，但看到縣長後卻展開了笑顏，頓時安心不少。

起火點位於第一家烤肉至來記排骨酥之間的3至4間攤販，排油煙管道疑似相通，詳細第一起火點還需近一步調查。（王昱凱攝）

(中時 )