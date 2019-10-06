第54屆金鐘獎「綜藝節目獎」由音樂選秀節目《聲林之王》奪下，擊敗《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》等強敵，身為節目導師的林宥嘉及蕭敬騰因工作未能現身6日凌晨的慶功宴，特地錄VCR祝賀；影片中問起得獎心情？兩人不改幽默本色，林宥嘉笑喊「理所當然」，老蕭則搞笑說：「之前受訪都是謙虛啦！」

主持人黃路梓茵（LULU）昨趕抵慶功宴，開心表示得獎心情五味雜陳，「當然是開心的啦，保證下一季無論有沒有再得獎，都會繼續錄下去」；《聲林之王》幕後大老闆、東森集團總裁王令麟表示，當初被製作人王偉忠一句話「已經十幾年沒有新的年輕歌手出現」感動，才決心投入億萬元資金製作高品質選秀節目。

《聲林之王》去年10月首播，導師及主持人三位獨特幽默的講評方式，為節目增添趣味；慶功宴上，製作人詹仁雄坦言得獎出乎自己意料，開心之餘，也透露今年底前將為選秀歌手發行5到7張專輯，包括鄭可強、許莉潔、張若凡、李友廷、李佳歡等人正在籌辦專輯，希望明年有機會叩關金曲獎。林宥嘉、蕭敬騰及Lulu雖未能拿下最佳主時人，王令麟仍大力肯定三位表現：「相信他們也會認為個人得不得獎不重要，重點是能幫助這些年輕歌手們，也是我們做節目的初心。」

Lulu今凌晨出席《聲林之王》慶功宴。

(中時 )