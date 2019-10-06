玻利維亞「死亡公路」對騎著兩輪單車的七旬阿嬤而言，似乎可能是奇險之地。

這條世界最危險的道路蜿蜒上天際近3355公尺高，一路從玻國低地叢林到安地斯山脈白雪覆頂的山峰，沿途濃霧、天雨、落石，以及陡峭懸崖，這條路可能已奪走數千人命。

但對70歲的玻利維亞阿嬤穆尼奧斯（Mirtha Munoz）而言，這就是一項挑戰極限的單車競賽，是她多年前從事單車運動，熱情自然延伸的結果，穆尼奧斯也是玻利維亞這項60公里越野賽史上最高齡的參賽者。

她表示，在她兒子意外亡故後，她聽從家人與一位心理學家朋友的勸告，開始了單車運動。

穆尼奧斯說：「他告訴我…騎單車可能幫助我克服傷痛、重建人生。」

今天的比賽是一項巔峰成就。

她在比賽結束後告訴路透社說：「那是垂直上爬，往上再往上，沒有稍喘一口氣。」

穆尼奧斯也是這項競賽的創辦人之一，她說，她更享受和6個孫子一起騎著小腳踏車的樂趣，儘管她也坦承，希望快18歲的長孫不久可追隨她參賽。

(中央社)