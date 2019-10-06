根據中央氣象局表示，今年第19號颱風「哈吉貝」，今(6日)凌晨2時形成，颱風距離台灣很遠，預計(11日)最接近琉球，研判影響日本機率較大，但若北轉幅度不大，恐會對台灣造成影響。對此，李富城臉書po文駁斥：「氣象從業員要有知識水準，別消費氣象專業」。

氣象主播李富城臉書po文表示，氣象從業員別看見黑影就開槍。（照片/取自 李富城 臉書）

據媒體綜合報導，指第19號颱風「哈吉貝」恐成強颱，不排除有機會侵台。資深氣象主播(6日)下午在臉書po文表示「朋友們午安！請那些從事氣象工作的朋友們，不要隨便消費你的氣象專業，看見黑影就開槍，一有颱風就恐嚇台灣民眾，明明是在琉球轉向日本的颱風，也要加一句有可能直撲台灣，都什麽季節啦，還要講這種屁話」。隨即引來大批網友留言「哈~李伯伯跳出來了！」、「哈哈哈，氣象我只相信李伯伯」、「真的,嚇到很多人」、「不像李伯伯憑真材實料，深得青睞」、「真的,嚇到很多人」。

李富城接受《中時電子報》記者電訪時表示「這個颱風我已觀察十多天了，我知道侵台機率小，所以我都沒有發表，季節在變化，颱風動向一直在改變，十月份這個季節，在關島附近區域生成颱風侵台機率小，過去百年的颱風歷史資料， 只有2個是在南海形成的颱風侵台，距離近的一次就是象神颱風，當時它是從台灣東部向北走。李特別強調，若是南海形成颱風侵台機率大，我們需注意，關島、菲律賓東方海域生成颱風則不用擔心」。

李怒批「民眾信任氣象從業員，是因為你們的專業不會騙人，但做氣象要有憑有據別亂講話，你們這叫見樹不見林，更不該誇大其詞，台灣現今已經夠亂了，別讓民眾搞得動盪不安」，李更是不滿批「做氣象的人要有專業知識，別消費氣象專業了」。

(中時電子報)