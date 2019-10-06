今年8月間的亞馬遜森林大火造成玻利維亞大片林地付之一炬，玻國民眾不滿政府的因應之道，有數十萬人湧入最大城市聖克魯斯的街頭抗議，向總統莫拉萊斯嗆聲。

抗議群眾昨晚在富裕的工業重鎮聖克魯斯市（San Cruz）揮舞標語，呼籲在10月20日的總統大選以「選票制裁」莫拉萊斯（Evo Morales）。

這次大選選情緊繃，民調差距很近，顯示拉丁美洲在位最久的左翼領袖莫拉萊斯可能得經過決定性的第2輪投票，才能與立場親商的主要對手梅沙（Carlos Mesa）分出高下。

聖克魯斯市是玻利維亞的奇吉塔諾（Chiquitano）乾燥森林所在地，具生物多樣性。奇吉塔諾族原住民數百年來久居當地，這座乾燥森林即因此命名。

數週以來反對派候選人與抗爭民眾都呼籲莫拉萊斯，宣布今年的燎原野火是國家級的災害，以利於獲得國際援助。

莫拉萊斯領導的政府則說，如此可能招致外國勢力干預主權，這番說詞與鄰國巴西極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的顧慮相呼應。波索納洛處理亞馬遜森林大火的作法引發全球斥責。

抗議人士指出，玻利維亞宣布森林大火是國家級災害，才能解除官僚的重重障礙，以便這個南美洲貧窮國家取得國際援助以控制森林大火。

究竟多少人走上街頭，玻國當局並未公布官方統計數據，不過當地媒體記者則指出，大約有35萬人。

(中央社)