強森嗆女王，你敢就炒我 21:292019/10/06 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英首相強森堅不下台。（圖／Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強森不改其硬脫歐立場，繼之前嗆「寧死溝渠也不會延後脫歐」之後，最近又向女王伊莉莎白二世發狠話，「你要是敢就炒我」，果真是死都不退讓的強硬派。 根據英國《周日電訊報》報導，強森已做好硬幹倒底的準備，即使國會通過不信任案，或超過10月11日向歐盟提出修訂脫歐計畫的期限，都不會下台或妥協。 該報引述強森幕僚的話說：「除非警察拿着拘捕令把強森從唐寧街10號帶走，否則他會死賴在首相府不走。」 (中時 ) #英國 也許您會感興趣 推薦閱讀 無自來水 頭屋鄉改接台水 04:102019/10/02 地方新聞 英首相強森稱 英國本月31日鐵定離開歐盟 21:442019/10/02 國際 英脫歐協議最終版 提北愛與歐盟維持特殊關係 4年雙邊界 強森嗆不要就拉倒 04:102019/10/03 國際大事 強森提一國兩邊界 歐盟澆冷水 04:102019/10/03 國際大事 陸將展開物流降本增效計畫 將於山西等6省分先行試點 12:492019/10/03 兩岸 OST女王白智英談染毒尪突痛哭 自爆「扛很多債」 15:092019/10/03 娛樂 強森最終計畫 被批爛點子 04:102019/10/04 國際大事 英國川普又「髮夾彎」！改口願延後脫歐 歐盟拒周末談判 20:402019/10/05 國際 北京維安 商城稽查史上最嚴 04:092019/10/06 話題觀察 10月19日 再沒共識 英相可能申請延後脫歐 04:092019/10/06 全球財經 國際熱門新聞 逃不過！成群大象慘死地獄瀑布 真相心酸 - 國際 強森嗆女王，你敢就炒我 - 國際 美對台軍售或因美陸達成貿易協定而暫停 - 國際 陸銀行家港遭爆打 對岸網民怒了 - 國際 陸朝建交70周年 朝學習陸開放經濟模式 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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