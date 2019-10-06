英國首相強森不改其硬脫歐立場，繼之前嗆「寧死溝渠也不會延後脫歐」之後，最近又向女王伊莉莎白二世發狠話，「你要是敢就炒我」，果真是死都不退讓的強硬派。

根據英國《周日電訊報》報導，強森已做好硬幹倒底的準備，即使國會通過不信任案，或超過10月11日向歐盟提出修訂脫歐計畫的期限，都不會下台或妥協。

該報引述強森幕僚的話說：「除非警察拿着拘捕令把強森從唐寧街10號帶走，否則他會死賴在首相府不走。」

(中時 )