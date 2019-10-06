北非國家突尼西亞今天進行國會大選，在新興政治勢力起而挑戰既有政黨之際，新政府必須面對長久以來的經濟問題。

這次選舉有700萬選民，投票所在上午8時開放，12小時後關閉，可見選民在首都突尼斯的投票所外排隊。初步的官方計票結果預計在9日公布，但出口民調今天稍晚就會出爐。

這次選舉是在第一輪總統大選後兩週舉行，那次投票傳統政黨被晾在一旁，選民轉向支持獨立候選人，這種趨勢可能會在這次選舉再度出現。

突尼西亞人民8年前起義推翻專制統治，採行民主政治，這場革命激發「阿拉伯之春」（Arab Spring）運動。

但是歷屆聯合政府雖結合舊有的世俗派菁英和「伊斯蘭復興運動黨」（Islamist Ennahda Party），卻一直無法解決經濟疲軟和公共服務走下坡的問題，讓許多選民感到幻滅。

今天的議員選舉夾在兩輪總統大選之間，首輪選舉投票率很低，而且由兩名政治新人出線在決選對陣，淘汰了大黨的候選人。

目前還不清楚這樣的情況對今天的選舉會有何影響。伊斯蘭復興運動黨是希望能拿下多數選票的幾個政黨之一，其中還包括媒體大亨卡魯伊（Nabil Karoui）的突尼西亞之心黨（Heart of Tunisia）。

突尼西亞總統直接控制外交和國防政策，國會最大黨提名的總理則組成政府，專注處理國內事務。

(中央社)