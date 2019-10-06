儘管美國政府已批准出售F-16V戰機和M1坦克給台灣，預料也將獲得美國國會支持，但華府「考恩華盛頓研究集團」分析師施威澤（Roman Schweizer）表示，美國與中國大陸若達成廣泛貿易協定，上述軍售有可能會被擱置。

專為投資人分析美國政府政策的「考恩華盛頓研究集團」（Cowen Washington Research Group），總部位在華府。施威澤於2016年8月加入該集團擔任分析師，主要負責國防政策議題，他曾任政府採購人員、產業顧問和記者，對相關議題有超過15年經驗。

施威澤在一份為投資人撰寫的分析報告中，提及美國國務院於2019會計年度所批准的對外軍售，其中包括來自28個國家及北約提出的64項採購要求，總金額679億美元。他認為，未來一年，政治現實可能會推翻上述軍售中的多項交易，包括美國售予土耳其的35億美元愛國者飛彈防禦系統，以及美國售台的20億美元M1艾布蘭主力戰車和80億美元的F-16V。

施威澤寫道：「我們認為土耳其在繼續持有和操作俄製S-400的情況下，不可能購買愛國者飛彈系統。而儘管台灣需要美國的多項武器（戰機、戰車等），我們很有理由擔心，如果美國及中國針對貿易及經濟議題有一項較大範圍的策略性協議，那些對台軍售就可能暫停。」

美國《國防新聞》報導，美國2019會計年度批准的對外軍售，金額是2016年度核准的近兩倍。就區域來說，太平洋地區提出21項採購要求，數量居冠，潛在軍售金額是248億美元，其中最大的潛力買家是提出4項採購要求、金額達107億美元的台灣，主要採購的是F-16戰機及M1戰車。

(中時 )