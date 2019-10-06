被點名是國民黨總統參選人韓國瑜副手「黑馬人選」的立委江啟臣，現在人在紐約，韓國瑜競選辦公室稍早透露，韓國瑜將在今晚（6日）11時跟江視訊連線，並對僑胞精神喊話，兩人的連線將透過江啟臣的臉書直播。

(中時 )