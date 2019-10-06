韓國瑜將與人在紐約的江啟臣視訊連線 22:012019/10/06 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜今晚11時將與人在紐約的江啟臣視訊連線，圖為韓日前出席高雄流行音樂中心的照片。（曹明正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 被點名是國民黨總統參選人韓國瑜副手「黑馬人選」的立委江啟臣，現在人在紐約，韓國瑜競選辦公室稍早透露，韓國瑜將在今晚（6日）11時跟江視訊連線，並對僑胞精神喊話，兩人的連線將透過江啟臣的臉書直播。 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 別栽贓！韓競辦駁斥曾說五月天用善款辦演唱會 16:012019/10/02 政治 韓國瑜滅頂？趙少康：民調不一定準 20:582019/10/03 政治 做自己 韓國瑜絕地重生 04:102019/10/04 時論廣場 當著李佳芬面 韓粉會長嗆高雄市民 14:072019/10/04 政治 韓國瑜的副手確定了？周錫瑋親自回應了 14:102019/10/04 政治 韓國瑜民調低是假的？黃暐瀚這樣看 14:362019/10/04 政治 韓民調低 曾挺綠高雄滷肉飯老闆娘曝基層心聲 17:202019/10/04 政治 李艷秋： 韓國瑜問題在於「討厭度」領先 17:472019/10/04 政治 陳學聖：韓國瑜要以阿扁為師 13:202019/10/05 政治 百日維新 韓國瑜爭取郭粉 04:092019/10/06 時論廣場 政治熱門新聞 台博館街頭民調 韓、蔡差距出乎意料 - 政治 看不下去了！挺韓大將竟罕見質問韓國瑜？ - 政治 馬、蔡論文差別在哪？ 馬英九一出口眾人笑翻 - 政治 蔡壁如群組貼文嗆蔡英文論文門國恥 游淑慧報警 - 政治 為韓國瑜關係生變？被問馬英九郭說7字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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