林宥嘉一連5、6日在高雄巨蛋舉辦「idol」世界巡迴演唱會，共吸引2萬名粉絲力挺，林宥嘉回到家鄉南部開唱，首唱被網友稱為「放閃系求婚神曲」的新歌〈少女〉，他的老婆丁文琪（Kiki）目前懷著第二胎女兒，也愛相隨帶著1歲多的兒子「酷比」南下2日都在場欣賞演出。

林宥嘉在台上戴上〈少女〉MV裡的3D眼鏡，背景也出現和Kiki合拍MV的畫面，相當浪漫，引起尖叫。他一開場向粉絲打招呼：「高雄的朋友大家晚安，我是林宥嘉。」更俏皮半蹲說：「耶！」還用雙手比愛心，氣氛熱鬧。他唱〈拾荒〉時，很享受舞台，隨著音樂擺動，「有時候付出感情覆水難收，唱每場都不一樣，有某部分的歌，在那天覺得特別跟自己有連結」，他認為投入唱歌的自己，很有魅力，嗨喊：「靠！真的特別帥。」

他獻唱〈再別康橋〉、〈走鋼索的人〉時，提到這些歌曲是在闡述當歌手前1、2年的心情，當時面對告別學校、家人等，對未來很迷惘，他透露從小到大唯一被家人稱讚是很會唱歌，但也讓他更害怕去參加比賽，「我唯一會的事情，跟大家比，可能是微不足道的，那我這輩子還能做什麼」，不過他認為告別、迷惘、愛、比賽，至今在身邊仍是如影隨形，但很感謝有身邊朋友、家人、歌迷支持走過迷惘。

他還分享高中時，都會去高雄女中的門口，隔著圍欄跟認識的人講話，笑說：「跟她們的訓導主任。」Talking還隨性的坐在地上，「覺得有點累，剛講的話太走心，你們想睡？不行，要站起來，振作一下精神。」逗笑粉絲。

而林宥嘉的阿嬤、爸爸、媽媽等家人組成逾百人親友團來打氣，2場票房粗估4000萬元，收支打平。此外，林宥嘉、蕭敬騰一同主持《聲林之王》奪下第54屆金鐘獎的最佳綜藝節目獎，林宥嘉表示《聲林之王》節目能得獎很開心。

林宥嘉的老婆丁文琪（Kiki）目前懷著第二胎，帶著兒子到場力挺。（華研國際提供）

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