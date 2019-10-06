本月6日是大陸與北韓建交的70周年紀念日。大陸官媒《新華社》報導，國家主席習近平與北韓勞動黨委員長金正恩互致賀電，習在賀電中親密地稱呼金正恩「你」、「同志」；朝方則強調，不論國際形勢如何變化，發展朝中友誼完全符合兩國利益。

習近平透過賀電表示，值此中華人民共和國和朝鮮民主主義人民共和國建交70周年之際，「我謹代表中國共產黨、中國政府、中國人民，向你並通過你，向朝鮮勞動黨、朝鮮（北韓）政府、朝鮮人民致以熱烈的祝賀。」

習近平強調，「我高度重視中朝關係發展，珍視同委員長同志的互信和友誼。」去年迄今，他與金正恩5度會晤，達成一系列重要共識，共同引領中朝關係進入新時代。未來將推動中朝關係長期健康穩定發展，造福兩國人民。

金正恩則稱，陸朝建交具有劃時代意義。70年來，朝中兩黨和兩國人民在維護和發展社會主義事業的征程中始終「同生死、共患難，歷經歲月洗禮，書寫了偉大的朝中友誼歷史」。

金正恩指出，「我願同總書記同志緊密攜手，按照朝中兩國人民的共同願望，鞏固和發展令世界羨慕的朝中友誼，用友好和團結的力量堅定維護社會主義事業，堅定維護朝鮮半島和世界的和平與穩定。」

朝鮮勞動黨中央機關報《勞動新聞》6日也刊登評論，強調無論國際形勢如何變幻，發展朝中友好關係完全符合兩國人民的願望和根本利益。朝鮮人民今後也將與中國人民緊密攜手，為繼續鞏固和發展朝中友誼而竭盡全力。

(中時 )