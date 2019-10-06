港鐵表示，荃灣線一列往美孚方向列車，於荔景站附近以慢速越過停車位置時觸及車擋，港鐵職員正在現場處理，荃灣線來回方向列車服務暫停。消息指，荃灣線有列車於美孚至荔景之間衝燈，列車出軌後，撞隧道牆壁。意外造成6名乘客及2名港鐵職員受傷，約1000人疏散。

有消息人士透露，事發在今日(6日)下午6時，由於荃灣線有不少車站關閉，該列車經過事發附近時，要在一條平常服務時段不會使用的路軌行駛，期間需經過一盞信號燈。由於該燈並非經常使用，需要車務控制中心指示，據悉控制中心當時授權有關列車越過有關信號燈，卻未有調校適當的道岔，因而在防護道岔出軌，車身撞隧道牆壁。

港鐵晚上回應指，事發於下午約5時50分，當時荃灣線只提供來往葵興、茘景和美孚列車服務，當車務控制中心安排暫停荃灣線列車服務期間，一列列車離開荔景站後經特別路線往美孚站期間，未有在停車位置前按燈號停車，以時速約10公里慢速越過該位置時觸碰到路軌旁石躉。

港鐵稱，事件中列車車輪沒有偏離軌道，而職員接報後立即趕到現場協助乘客經路軌返回荔景站，消防人員稍後亦到場協助。事件中，有6名乘客及2名職員報稱受傷，由車務控制中心召喚救護車送院接受治理。

本身是荃灣線車長的葵青區區議員梁志成指，據了解涉事車長及控制中心職員均為新人，加上當時隧道內無開燈，因經驗不足而導致今次事件。他指，因近日事件，路線時常有變化，已為車長增添不少壓力，意外風險亦隨之增加。他指港鐵應與乘客溝通，如該線路只剩不足三分之一的車站仍然運作的情況下，應考慮暫停該線，以降低風險。

(中時 )