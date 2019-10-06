1991年的科幻片「魔鬼終結者2」(Terminator 2: Judgment Day)是一代經典電影，最令人印象深刻的就是流體可變型的液態金屬殺手T-1000，如此近乎於魔法的物質，似乎正在現實世界成形。美國空軍研究實驗室的科學家，已經開發出了一種類似於T-1000終結者的液態金屬，可以像好萊塢電影一樣自動改變結構。

美國空軍(af.mil)的報導，空軍研究實驗室（AFRL）科學家開發了一種電子產品，它的外觀是油亮的液態金屬系統，可以彎曲、折疊、弄皺和拉伸，如同T-1000一樣，這是下一代軍事設備的主要研究領域。

科學家解釋，一般的導電材料在壓緊或拉伸時，會因分子結構不同改變其性能，通常拉伸的金屬，會造成導電率降低、電阻增加，但是科學家最近開發的聚合液態金屬材料，性質卻恰恰相反，這些液態金屬網路可承受高達700％的變型，在變型的時內部的電阻質幾乎保持不變，並可以仍返回其原始狀態，這使得液體金屬在變型的前後，可以保持金屬性質而不會疲勞受損。

AFRL項目首席研究員克里斯多福‧塔博爾（Christopher Tabor）博士說：「我們研發的液體金屬，材料內的自組織奈米結構，會自動調整導電率，以維持原本的電阻值。」

AFRL並沒有打算把液態金屬做成，而是用在導電材料上，特別是會大幅度扭曲、折疊的部分，例如下一代的可穿戴電子設備，也就有帶有電子設備的衣服。該材料可以整合到長袖服裝中，他們所設想的是未來的電子服裝，可以感測人類的狀態，並增加力量。

AFRL材料的主要參與者卡爾·特拉斯納上尉(Carl Thrasher)說：「我們發明的聚合液態金屬，非常適合功率傳輸與資訊傳感。....它會有很多用途，目前還沒有類似的東西，因此我們很高興將其介紹給全世界。」”

(中時電子報)