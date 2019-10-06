男星陳彥廷真實身份是崇右影藝科技大學影視傳播系主任。（崇右影藝科技大學提供）

8點檔「大時代」上月底播出大結局，但戲終人未散，有女粉絲太愛劇中暖男伍家輝，追劇追到崇右影藝科技大學就讀，飾演伍家輝的陳彥廷真實身份是影視傳播系系主任，他還錄了一段影片，為這位粉絲慶生，讓學生驚喜不已。

陳彥廷在大時代飾演本性善良伍家輝，是女主角王瞳同父異母的哥哥，非常照顧家族的人，和馬俊麟演的孫煥然，江俊翰飾演的李承淵，及韓宜邦飾的李志開，並列「四大暖男」。

大時代是長壽劇，陳彥廷去年向學校告假，留職停薪專心拍戲，校長俞維昇很支持，戲殺青他再回到校園，並接下系主任重擔。

陳彥廷說，今年1年級新生王茹瑄，因為喜愛伍家輝，而來讀崇右影視科技大學影視傳播系，他得知後很開心，已和王同學相見歡，甚至錄了影片祝福她生日快樂，給她驚喜。

他還把拍戲認識的業界大咖請來授課，新聘老師包括大時代導演蔡東文，他也是中國有嘻哈的導播；金鐘獎節目製作人黃建福，旗下有100多個藝人；電視台資深攝影師孫國華；甘味人生、娘家、憶難忘編劇莊雅婷等。

老師是最強的黃金陣容，且這些老師最了解目前業界所需的技術，觀念，態度，學生所學直接對準業界，將來這些老師可能挑選優秀同學，進入影視職場。

陳彥廷說，他在崇右當專兼任老師7年了，演藝工作從音樂劇舊情綿綿發展起來，後來接廣告，拍電視劇，拍風水世家就小有知名度，拍大時代進入主角群，演技更被看到，知名度再往上推升。

演而優則教，他接影視傳播系主任後，課程調整要求幕前和幕後雙軌並進，幕前在培養影視的藝人和表演人才，幕後的拍攝，剪輯，燈光，導演，音效，配樂，新聞稿，企劃，製作人等都要學，要讓該系成為進軍影視圈的重要搖籃。

(中時 )