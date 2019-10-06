總獎金90萬美元（約2700萬台幣）的2019台灣名人賽暨第33屆三商杯高爾夫邀請賽，今天在台灣高爾夫俱樂部的最後一回合，落後領先群1桿的19歲泰國球員永查隆猜（Suradit Yongcharoenchai）打出低於標準桿2桿的70桿，後來居上以四回合總桿低於標準桿10桿的278桿搶走冠軍，披上冠軍綠夾克。

永查隆猜是賽事33屆第4位奪冠的泰國選手及最年輕的冠軍選手，這也是他征戰亞巡賽4年來的第一座冠軍，帶走冠軍獎金18萬美元（約540萬台幣），為個人職業生涯獎金最多的一張支票，使他在亞巡賽獎金排行榜從第78位狂升至第8位。

永查隆猜賽後表示，完全沒想到會贏得冠軍，比賽過程他並未注意領先榜的成績，只想著要在最後幾洞守住平標準桿就好，他以為可能要打延長賽，但是很高興能後來居上贏得亞巡的首冠，他認為今天在切桿與推桿表現都不錯，最關鍵的一洞是4桿洞的第9洞，他開球方向偏了、球掉到左邊長草區，但幸運地以準確的鐵桿與推桿打出博蒂，讓他超前領先。

上屆冠軍、巴西球員席爾瓦（Adilson Da Silva）今天奮力揮出低於標準桿4桿的68桿，昨天並列領先1桿的印度選手山胡（Ajeetesh Sandhu）在第16洞出現要命的三推，最後與最後一洞「出槌」的菲律賓選手塔布埃納（MIGUEL TABUENA），同以平標準桿的72桿坐收，3位選手同以四回合低於標準桿9桿的279桿並列亞軍，每人獲得獎金7.2 萬美元（約216萬台幣）。

林文堂在2019台灣名人賽並列第五名，是名次最好的地主選手。(大會提供/陳筱琳傳真)

本屆賽事名次最好的台灣選手林文堂今天身體微恙，影響了表現，最後一回合打出持平的72桿，以四回合低於標準桿4桿的284桿，並列第五名，他說：「揮桿力道掌握不太理想，有些洞推桿也都差一點，今天的風比昨天更亂亂吹，尤其是最後幾洞，判斷風向令人傷腦筋，只打出小鳥及柏忌各一，成績與名次沒能更好，讓特別來加油的老婆及兒女失望了。」

(中時電子報)