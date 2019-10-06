蔡英文總統今天再度前往南方澳關心斷橋重建的進度，指示交通部務必加快腳步，儘速完成重建工作，她說，國政與重建工作正在進行，不過最近還是看到不少針對她博士論文的不實指控。「希望不要再用假訊息來繼續以訛傳訛、散播謠言，這樣的做法對社會沒有幫助」。

蔡英文今晚在臉書表示， 她今天前往南方澳關心斷橋重建進度，同時也視察了「宏禹一號」的整備情形，這艘全國最大海上升降平台船，將可以有效協助拆除橋拱的工作。她也和漁民朋友深入座談，聽取對南方澳重建的想法，這些討論都是未來重建規劃最重要的參考。

蔡英文表示，她指示交通部務必加快腳步，儘速完成斷橋拆除及新橋興建的後續重建工作，也要開出更大航道，方便大型漁船進出，把對漁民朋友的影響降到最低。

她說，國政與重建工作正在進行，不過，最近還是看到不少針對她的博士論文的不實指控。「我不在意社會大眾對我的博士論文內容有任何的評論，但是，我希望不要再用假訊息來繼續以訛傳訛、散播謠言，這樣的做法對社會沒有幫助」。

她也要感謝所有投入救災的國軍、海巡與搜救人員，也要感謝在地漁民朋友的合作，讓重建復原的工作能夠進行得更快速。

(工商 )