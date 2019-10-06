民眾控逢甲夜市天價 巨無霸草莓要價299元 (影/中天新聞)

近日網友PO文抱怨，指出逛台中逢甲夜市，居然買到天價糖葫蘆，3支價格超過400元，其中一隻巨無霸草莓就要299元，讓他相當傻眼，其他網友看了也怒稱被當「盤子」。對此，店家表示，巨無霸草莓價格本來就貴，都會先告知客人，很抱歉可能那時候沒有告知清楚。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他的學弟難得來台中，因此帶他逛逢甲夜市，途中他們買了三支糖葫蘆（兩支番茄蜜餞、一支巨無霸草莓），但當他們結帳時，「店員說巨無霸草莓一支299元，另外兩支120元」。

原PO指出自己聽到299這個價錢的當下，他和學弟都愣了一下，「我跟學弟兩個對看了3秒，我們還以為聽錯再詢問一次店員，沒錯草莓一支299真的挺牛B」。

原PO發文抱怨時，他認為「店家應該明文標示價錢，不應該單單只懸掛綜合水果60元」，否則會像是在誤導民消費者。網友們看了價錢也被嚇傻，「傻眼⋯⋯這價錢我還是買別的」、「真的貴⋯我自從吃過軟爛的草莓糖葫蘆後就再也不敢買了」、「要跟老闆說，我是台灣人」、「一顆草莓要60⋯扯爆」、「不要吃就好了」。

中天新聞記者實際到逢甲夜市直擊，店家表示，這款糖葫蘆昨天才2支而已，「我們都有口頭上的告知，可能告知的不夠明確，所以感到很抱歉」。實際訪問其他逛夜市的民眾是否買單299元的巨無霸草莓糖葫蘆? 有的說可以嘗鮮、有的則說太貴了不合理。

(中時電子報)