被點名是國民黨總統參選人韓國瑜副手「黑馬人選」的立委江啟臣台灣時間6日晚上11時，在紐約舉辦總統大選選情座談會，韓國瑜跟江視訊連線，並對僑胞精神喊話，希望明年1月11日踴躍回台，用手中神聖的一票保護中華民國，僑胞們高舉國旗齊聲高喊「下架蔡英文」、「韓國瑜凍蒜！」

韓透過視訊向紐約僑界問好，他說看著大家熱情洋溢，手搖著國旗、滿臉歡笑、情緒很嗨，感到非常高興、感動，他祝大家僑居美國，身體健康、闔家平安、幸福美好，明年1月11日能踴躍回到台灣投票，用手中神聖的一票，保護中華民國。

在場的僑胞也報以熱烈掌聲，並搖著中華民國國旗高聲齊呼「韓國瑜凍蒜」、「立法委員全壘打」、「國民黨必勝」、「蔡英文下架」，最後高喊「中華民國萬歲」，現場氣氛相當激昂。

江啟臣在「中華民國總統大選選情座談會」上提到，韓國瑜平日拚市政，假日還要拚國政選舉，沒辦法親自前來，但他很有誠意，藉由網路視訊向大家致意，自己代表國民黨，去年參選的候選人，一鞠躬感謝大家。

江啟臣表示，感謝僑界去年11月24日，因為有各位的鼓勵，大家團結一心，我們打了一場漂亮的選戰，6個直轄市我們拿回3個，總共15個縣市長，我們拿下19個縣市正副議長，現在台灣2300萬的人口當中，國民黨所執政的縣市有1500萬人口，民進黨執政的為600萬人口，還有200萬是柯P執政，明年希望通通拿回來。

他表示，僑界的人數或許不是特別的多，但最團結、有心，每次到這種場合都爆滿，這兩年來自己也參加過好幾場，8月份舊金山也都爆滿，代表對於中華民國的向心，台灣的支持沒有改變，而是越來越強烈。

不過，他也提到擔憂，大家憂心所信仰的、支持的國家受傷、受害，呼籲大家這個時候站出來，去年11月24日只完成一半的任務，只有明年翻轉才是真正的翻轉，否則民進黨會再翻回來。

他怒指，去年全民給民進黨教訓，可是並沒有檢討反省，甚至變本加厲，不管從經濟、兩岸、國家安全、社會甚至到民主，繼續在戕害我們，所以我們才需要徹底的翻轉，唯有國民黨重返執政，才能撥亂反正。

他炮轟民進黨政府，過去3年半執政以來大家有更有錢嗎？日子有更好嗎？台海有更和平嗎？邦交有更多嗎？但事實上，人民沒更有錢，政府只會更花錢，一邊砍年金，一邊砸錢綁樁，又大灑幣，這些都是拿的是納稅人的錢。

他痛批，民進黨讓自己人吃香喝辣，酬庸就算了，還變成「國家級的長照」，不少高齡者坐領高薪養老，綠營在野時還說要重用年輕人，昨是今非雙重標準，經濟也沒搞好，蠻會唬爛。

他指出，小英政府誇口今年回台投資5、6000億，但這些投資何時到位？創造多少就業人口？但如今其他產業受到國際景氣、國內政策影響，很多產業過得並不好，否則韓國瑜那句「莫忘世上苦人多」，怎會受到這麼多回響，就是因為大家日子過得並不好，民進黨卻批只會喊口號，但民眾認為講到心坎裡，重點是執政者拿出方法沒？

他也呼籲，大家要有危機意識，去年選贏是靠眾志成城，如今這場戰不簡單、不容易，「我們只打贏了上半場，還有下半場要打」，下半場更重要，如果沒有贏等於前功盡棄。他知道很多僑界的朋友買好機票了，也希望大家多多拉票，讓韓國瑜當選總統，同時讓立院過半，達成完全執政。

(中時 )